今年是美國國防部國民兵（National Guard）「州合作夥伴計畫」（State Partnership Program）30週年。這項計畫在1993年展開時僅有13個國家參與，現在已經發展到100個國家。台灣近年來也積極尋求美台國民兵合作。

國民兵戰略計畫暨政策及國際事務主任札納（William Zana）今天在記者會上被問及如何將台灣納入夥伴關係計畫，以及可能的挑戰時表示，目前尚未討論納入台灣議題，合作夥伴計畫必須先由該國提出要求。

札納指出，這必須與國務院密切合作，再回到國防部，並在每個步驟建立夥伴關係與對話。現在與台灣討論任何事都為時過早。

不過他強調，國民兵與其他國家有例行性合作，但這些國家不在夥伴計畫中，直到近期才納入。他以挪威與明尼蘇達州的合作夥伴關係為例，這一夥伴關係並不屬於州合作夥伴計畫範圍，而是經過50多年的聯合運作與實踐，直到去年才剛正式成立。

日經亞洲（Nikkei Asia）1月時曾引述知情人士報導，美國已擴大對台灣軍隊的訓練，動用多個州的國民兵單位在台美兩地訓練國軍人員。強化對中國嚇阻，反映美國對台海恐發生危機的擔憂日增。

美國2022財政年度「國防授權法」（NDAA）中，國會就曾建議台美可望就後備事務進行更多交流，支持美國國民兵與台灣合作。國防部在2021年12月底以書面回應立委質詢時指出，目前共同合作訓練計畫已獲得美方支持，初期會成立一個與美國國民兵常態性交流及協調窗口，後續依交流進展規劃具體方式。