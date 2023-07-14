大陸廣東地鐵站出現「奴隸獸」，一名穿著全黑的男子化身人肉座椅，讓一名白衣女子坐在他的背上休息，只見女子笑嘻嘻的坐著和朋友聊天，而男子只縮著身體蹲在地上，默默地滑手機，奇葩畫面引起網友討論，不少人看呆直呼「男人之恥！」

一名網友近日在「LIHKG討論區」上分享，大陸廣東某地鐵站內出現奇葩景象，一名穿著黑色衣服、戴著黑色鴨舌帽的男子，化身為「人肉座椅」，讓一位穿著白色上衣與黑色短褲的女子，在等車的過程中坐在他的背上休息。

從畫面中可見，男子只是低著頭玩手機，而女子則是興高采烈的與身邊朋友聊天，兩者之間對比強烈，最弔詭的是，地鐵站的其他乘客卻毫無反應，似乎對於「人肉座椅」的狀況見怪不怪，完全沒有人抬頭關注，所有人都低頭滑手機。

不少網友留言討論，「搭個地鐵怎麼也有奴隸獸」、「男人之恥」、「這才是女王大人」、「寵愛女朋友也要有底線」、「真的太奴了，但後面的人一副沒事發生，才令人驚訝」。不過也有網友持不同意見說，搞不好這是人家情侶的小情趣，「男友看起來很享受」、「你不是沸羊羊，怎知道沸羊羊不快樂呢？」