法國北非裔青年奈爾（Nahel）拒絕攔檢遭員警槍殺致死引發的全國大規模暴動才剛平息，國慶巴士底日14日即將登場。由於擔心再度擦槍走火、造成混亂或火災，許多月初遭受騷動重創的城市都紛紛宣布取消煙火施放、舞會、遊行等大型慶祝活動。

巴黎南方120公里蒙塔吉鎮（Montargis）鎮長迪吉翁（Benoît Digeon）無奈向世界報（Le Monde）坦言，「不太想慶祝，我們都還在修復城鎮」。

巴黎東北郊奧爾奈蘇波瓦鎮（Aulnay-sous-Bois）鎮長貝斯札（Bruno Beschizza）也表示非常掙扎，「一邊是強調共和國象徵的國慶，另一邊則是確保居民安全」，最後他仍忍痛選擇取消慶祝活動。

2週前的全國暴動仍記憶猶新，內政部長達馬南（Gerald Darmanin）昨天宣布，將採取前所未見的國慶安全機制，因「特殊暴力情況」而要求警方高度戒備。13、14日全國將動員最少13萬警力，避免「郊區暴力」。

奈爾之死掀起的大暴動使得許多城市基礎設施、商家都大受影響，不少地方政府為避免風險，今年都選擇低調過節，不僅決定取消這2天的各種慶祝活動，更因為暴動時期許多輕軌、巴士遭縱火破壞而將地面公共運輸系統結束時間提早至晚間10時，可謂史上最冷清國慶日。

另外，由於暴動時期許多抗議民眾都把沖天炮等煙火作為對抗警方的武器甚至象徵，因此總理柏納（Elisabeth Borne）在「巴黎人日報」（Le Parisien）8日專訪中宣布，將在7月15日之前「禁止販售、持有、運輸，和使用煙火製品和煙火」。然而法媒表示，透過社群媒體，煙火黑市仍然熱絡，賣到缺貨。

由於社會氣氛仍舊緊張，柏納表示，她遇到的地方政治人物和居民都「頗憂心國慶日的情況及可能出現的新動亂」，因此政府下令，國慶假日期間將部署「大規模措施來保護法國人民」。

然而「保護」一詞也遭到議論。法國哲學家兼作家雷德克（Robert Redeker）就投書費加洛報（Le Figaro），指出以「保護」來談論國慶是前所未有的。

他覺得這樣的說法與用詞，會讓人不禁懷疑法國人是否遭受危險？共和國在國慶這天是否有被推翻的風險？有人在準備政變？「這樣的保護措施只會更激起擔憂，讓人以為國內有足夠強大的敵人，能讓慶典轉化為惡夢」。

雷德克認為以安全之名取消人民慶祝活動，是企圖以「保護」為理由「懲罰」民眾，「奪去他們重申國家認同所需的歡慶與作樂；懲罰無辜者好讓真正的有罪者不輕舉妄動」。

確實，不少民眾都表示對於活動取消感到沮喪與失望。居民卡洛琳（Caroline）告訴巴黎人報，「我覺得需要取消所有國慶日活動很不正常」，也希望暴民能獲得嚴懲。

民眾傑宏（Jérôme）遺憾表示，「鑒於之前發生的事，我們真的很需要一起慶祝」，也擔心取消活動會帶來更多抗議風險。史特拉斯堡的居民季佑（Guillaume）則對不能見證慶典很失望，「我們只能接受決定，反正也沒得選。但大家都很沮喪也很不解」。