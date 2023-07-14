曾到台灣念書的南韓實況主正妹柳允進(企鵝妹)（英文名Jinny），於4月25日「台灣徒步環島」並連續直播，行程到福隆附近時，遇到一名蒙面男子持續尾隨4小時，因而報警協助。警方到場後，尾隨的陳男不願配合調查還用三字經辱罵員警，警方依據跟騷法開立「書面告誡」，並依公然侮辱與妨礙公務罪移送法辦。未料卻有自稱「所長」網友的網友，在臉書「靠北police」PO文指稱分局長官違反警察職權行使法，並於事後疏縱人犯，分局強調一切處置合法，外界不要以訛傳訛。

「企鵝妹」徒步環台遭跟蹤4小時 警逮噁男遭罵三字經

「企鵝妹」徒步環台遭跟蹤4小時 警逮噁男遭罵三字經

據了解，一名自稱是瑞芳分局「所長」的網友發文表示，陳男當時有脫下面罩，並提供身分證字號，但上級指示依警察職權帶回調查，該名網友指稱「你發動了，就是違法限制人民的人權、行動自由」。

網友更爆料，陳男因遭到強行架上巡邏車，才口出三字經，並非當場給他告誡書才罵三字經，事後帶回派出所後沒戒護、沒向上報函送，強制送醫後出院就跑回家了，是不是疏縱人犯?

根據當初受理報案的瑞芳分局福隆所表示，於25日下午2時許，收到民眾報案在台2線108公里處持續被陌生男子跟蹤，警方到場處理時，發現報案女子竟然就是日前宣布要徒步環台直播的南韓知名Twitch網紅「企鵝妹」。

企鵝妹表示，其在進行「徒步環台灣」挑戰直播時，從宜蘭大里出發，就遭到一名陌生男子持續尾隨，只要她停下來，該男就停下來，她一走該男就跟著走，全程完全無互動，整整跟了4小時，令她感覺不舒服而報警。

瑞芳分局將該男子攔下後，查明該男為32歲的陳男，無前科，但臉戴面紗形跡可疑，並經企鵝妹指認。然而陳男在員警查證過程中不願配合，還辱罵員警三字經，便將男子移送派出所偵辦。

瑞芳分局處理後表示，由於企鵝妹本人並未對陳男提出告訴，因此依據「跟騷法」當面告誡陳男，並製發書面告誡1紙，而針對陳男不願配合還辱罵員警部分，將依公然侮辱罪及妨害公務罪移送法辦。

瑞芳分局澄清表示，陳男蒙面跟騷行為明確，恐有繼續侵害被害人疑慮。為免危害發生，依警察職權行使法、跟蹤騷擾防制法進行管束，強制帶返派出所後，正式開立書面告誡，當天第一時間認定陳男有妨害公務及公然侮辱之嫌，考量他可能因精神狀況不穩才觸法，研議後未以妨害公務等罪嫌將他送辦，處置並無不當，請分局同仁和各界不要以訛傳訛。

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