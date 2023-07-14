67歲「小哥」費玉清出道超過40年，是歌壇國寶，2019年無預警拋出引退震撼彈，幾乎全面消失在鎂光燈前，卻傳出烏龍死訊、與江蕙秘婚生子等報導，對此，親姊恆述法師替弟弟闢謠了。

根據《三立新聞網》報導，恆述法師說費玉清根本沒喜歡過江蕙，兩人只是朋友，且姊弟倆在小時候就約定好未來不會結婚，費玉清現在常到各國遊山玩水，過得非常自在、快樂。

恆述法師出面一一替小哥澄清各種謠言。（圖／中時資料照）

近日天后李玟殞落，陸網傳得沸沸揚揚，接著又爆出費玉清的死訊，引起騷動，恆述法師先前向《中時新聞網》回應：「小哥人好好的，前兩天才聯絡關心姐姐，而李玟往生了，人家二姐親自出來證實，若我們家有這麼大的事，菲哥、姐姐恆述法師，難道會不出來證明嗎？」

面對造謠的網友，恆述法師火大地說，「錦上添花的東西沒人看，老要造謠聳動的，才覺得刺激、精彩，實在可惡透了！也傷千萬歌迷的心」。她替弟弟駁斥烏龍死訊，「我今天就是家屬，造謠者詛咒小哥昏迷、重病的，雖然菲哥說，『別管啦！沒有的事』，但我一根腸子通到X眼，聽了我就一肚子大便」。