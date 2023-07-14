光隆精密-KY今年上半年營收為5.96億元，年增率22.37%，其中第2季較第1季季減2.96%，主要是歐美客戶因節日及高溫假實施輪休工作天數減少所致，光隆精密-KY第1季每股盈餘為1.4元，第2季從產品組合及匯率等因素來看，仍維持不錯條件，預期第2季毛利率與第1季相當，加上人民幣貶值挹注，今年上半年每股盈餘有望上看3元。

光隆精密-KY已於2023年在美國購置土地與倉庫，用來規劃做小批量組裝與生產，以因應客戶營銷計畫變動，此外，光隆精密-KY也看好歐洲商用車當地市場發展性。

光隆精密-KY董事長呂皇甫表示，雖然公司有成本優勢，但歐洲主要是靠內陸運輸，若從中國海運過去則無時效優勢，對於歐洲商用車客戶而言還是較不具吸引力，未來3~5年歐洲將會是公司重點發展市場，就長期的規劃佈局，不排除透過併購東歐加工廠，直接深入歐洲市場。

展望下半年，光隆精密-KY表示，受惠於歐美客戶量產單需求強勁，中國商用車出貨近期亦有較顯著的提升，尤其在環保政策推動下，有助於天然氣重卡商用車銷量，2023年下半年營收可望持續穩定成長，全年營收續看雙位數增長，今年毛利率可望維持30%以上。