金管會統計，截至5月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.69％、月減0.27個百分點，占民營企業放款餘額比率為69.37％、月減0.26個百分點。中小企業平均逾放比0.26％、月增0.01個百分點。

銀行局副局長童政彰指出，依據過往經驗，中小企業首季對接單、備料、庫存盤點等需求多半較為觀望，資金需求直至第二季至第三季間會陸續浮現。與首季相比，目前確實已看見中小企業資金動能持續浮現。

前5月對中小企業新增放款較多的前5大國銀，依序為北富銀523.41億元、中信銀196.9億元、永豐銀183.68億元、聯邦銀85.47億元、玉山銀84.34億元。北富銀增加較多，主因加計原日盛銀314.68億元，但排除此因素後新增208.73億元，排名仍稱霸國銀。

至於累計對中小企業放款較多的前5大國銀，則依序為一銀9203.06億元、合庫8271.22億元、臺企銀7275.68億元、華銀6921.45億元、兆豐銀6178.79億元，均為公股行庫。