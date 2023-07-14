證期局副局長張子敏指出，境外虛擬資產交易平台並非經金管會核准設立的機構，可能未受外國主管機關監理。由於相關商品為境外提供，且虛擬資產交易資訊不透明、價格波動大，投資風險高，民眾若進行交易務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息真偽。

其次，非法業者常假借財務投資、財務顧問公司等名義，招攬民眾投資非法境外基金，若發生交易糾紛，投資人常難以求償。張子敏提醒，民眾從事投資時，應選擇合法投信投顧公司與銷售機構，並查詢是否為合法境外基金，自身權益才能獲得保障。

同時，境外券商網路平台亦未經金管會核准於國內辦理證券業務，相關業務行為不受金管會監管，張子敏提醒，民眾若經由此類境外網路平台交易，相關投資行為不受投保法及金保法等法規保戶，投資人須自行承擔相關風險。

金管會表示，除多次宣導民眾應透過合法管道進行投資，並與證券期貨周邊單位持續推動各項金融教育宣導外，且於證期局設置「防範非法證券期貨業宣導專區」，提供民眾查詢合法業者及瞭解非法經營證券業務的相關態樣等參考資訊，以便利民眾於投資前審慎查證。

金管會也提醒，民眾若發現有非法業者於國內銷售金融商品或辦理金融特許業務，除通報警政署165反詐騙專線外，亦得檢具事證向金管會檢舉，投資前先留意並停看聽，以免落入詐騙陷阱。