金管會統計，產險業上半年網路投保件數239.19萬件，年增4.14萬件或1.76％，簽單保費收入17.91億元，年減0.64億元或3.45％。壽險業網路投保件數41.83萬件，年增達28.56萬件或2.15倍，初年度保費收入2.6億元，年增達0.42億元或19.27％。

其中，產險業上半年網路投保的前三大險種，依序為機車險65.6萬件、汽車險44.06萬件、旅粽險41.78萬件。壽險業的網路投保前三大險種，則依序為旅平險16.18萬件、旅平險附加實支實付型傷害醫療險15.42萬件、旅平險附加海外突發醫療險8.8萬件。

保險局副局長林志憲分析，疫後國內外旅遊需求復甦，且目前適逢旺季，帶動對旅平險、旅綜險等需求，加計汽、機車投保需求，帶動網路投保件數較去年同期成長。而產險業簽單保費收入衰退，主因去年同期防疫雙險熱銷墊高比較基期。