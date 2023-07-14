全明星賽已經熱鬧結束，各隊將在15日正式迎來下半季賽程，首戰共有3名日籍好手登板先發，大谷翔平再度以二刀流模式對決同區競爭對手太空人，達比修有將替教士出戰費城人，近期才剛傷癒復出的前田健太交手運動家，藤浪晉太郎也有可能代表「綠帽軍團」出賽。

天使在明星賽前吞下5連敗，但自從上月底對陣白襪的系列賽第3戰後，球隊戰績慘不忍睹，近10戰慘吞9敗，加上「神鱒」卓奧特（Mike Trout）因揮棒導致手腕受傷，可能得等到交易截止日後才會回歸，天使首戰派出大谷翔平打頭陣，盼望止住連敗窘境。

達比修有因配合經典賽調整訓練節奏，似乎也影響了投球狀況，半季只拿5勝、自責分率4.87，6月底還因腸胃炎休養15天，體重減少3公斤，達比修有明星賽前最後一次先發對陣大都會，主投5局挨7安掉3分，最終無關勝敗，達比修有賽後表示，生病確實影響了自己的體力，大概投了3局就覺得累了。

剛從傷兵名單歸隊的前田健太，帳面上5.18自責分率雖然不佳，但歸隊後的3場比賽都至少投滿5局，自責分率僅有1.59，因此被賦予扛起下半季首戰先發任務。野手部分，紅襪將和小熊展開交鋒，2位日本強打吉田正尚、鈴木誠也將正面對決。隨著月底交易大限來臨，對於各隊來說，這幾周將會是關鍵期。