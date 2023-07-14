西班牙國會大選倒數兩週，領導左派「社會勞工黨」（PSOE）的總理桑傑士和領導右派最大反對黨「人民黨」（PP）的費霍（Alberto Núñez Feijóo）10日在辯論會上激烈交鋒，被西班牙媒體稱為「決鬥」。

這場90分鐘的辯論由阿特斯媒體集團（Atresmedia）旗下的電視台和廣播電台轉播，根據主題分為三回合，第一回合聚焦經濟與住房法案，第二回合針對社會與平等政策，第三回合談到結盟與執政，雙方火力全開，砲火最為猛烈。

費霍自第一分鐘起就展開猛烈攻勢，逼得桑傑士只得頻頻防守。兩人時而打斷對方插話，激動到觀眾有時甚至聽不清楚發言內容。

費霍強烈攻擊桑傑士，在國會裡靠著與已解散的分離運動恐怖組織「巴斯克祖國與自由黨」（ETA，又稱埃塔）有關係的政黨「巴斯克家鄉聯盟」（EH Bildu）支持，才得以推動法案，稱桑傑士是「靠著埃塔的政治力量在執政」。

桑傑士不甘示弱，反控費霍與抱持「男性沙文主義」和「氣候變化否定論」的極右翼民聲黨（Vox）在地方結盟執政。

費霍回應，西班牙社會因為「桑傑士主義」（Sanchismo）而分裂，他當選後將會溫和執政，團結所有西班牙人。

桑傑士則諷刺地反問費霍：「你將用什麼來凝結西班牙社會？用超級民聲牌（Supervox）膠水嗎？」

國家報（El País）評論，這場決鬥完美地反映出西班牙的政治兩極化。

雖然西班牙輿論大多認為費霍當晚的表現勝過桑傑士，但他也被指出引用許多不實資料而遭受批評。

根據國家報今天的民調結果，由費霍領導的右派人民黨在辯論會後聲勢上漲，支持度上升6個國會席次，支持率為31.8%，預計可拿下131席。而極右派民聲黨預計可拿下41席，兩黨相加共得172席，僅差4席即可掌握國會過半席次聯合執政，

西班牙廣播電視公司（RTVE）19日將舉行辯論會，但費霍已表明不出席，屆時將由桑傑士、民聲黨領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）和領導新左翼政黨聯盟「匯總」（Sumar）的第二副總理暨勞動與社會經濟部長狄亞士（Yolanda Díaz）參與辯論。