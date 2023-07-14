一名34歲女子無任何不良嗜好，飲食上也挑選較清淡及好消化的食物，但近一年來感覺腸胃功能明顯變弱，常覺腹部悶痛、便秘，未料一次健檢發現，近來的腸胃不適來源並非腸胃本身，而是晚期卵巢癌造成的不適。

北投健康管理醫院醫院醫師沈彥君表示，上述女子相當重視健康，因此無任何不良嗜好、不菸不酒，飲食也挑選較清淡及較好消化的食物，近一年腸胃功能明顯較弱，肚子常覺悶痛、也易有便秘，因此她每天會補充益生菌及酵素等，可幫助腸胃道消化的保健品。這樣的身體狀態，也讓女子以為自己的腸胃道較一般人弱許多。

沈彥君表示，女子日前健檢檢查項目包括腸胃鏡及腹部超音波檢查，腸胃鏡檢查未發現太大問題；腹部超音波檢查則發現明顯異常影像，女子因而做進一步的腹部磁振造影（MRI）及電腦斷層檢查（CT），赫然發現其子宮右側有一顆明顯腫塊、約16公分大，並有大量腹水；在肝臟左右葉也發現數處大小不一的異常結節。後續，經婦科醫師確認，已是晚期卵巢癌，且已轉移。

沈彥君表示，早期的卵巢癌大多無症狀，即便有症狀如腹脹、脹氣、噁心、易飽感、打嗝、頻尿、下腹部疼痛或小腹突然變大等，常讓人誤認是腸胃或泌尿道相關疾病，但此時卵巢癌的期別可能已發展至第3期或第4期。

沈彥君表示，卵巢癌被稱為女性的寧靜殺手。近年來，國人女性卵巢癌發生率和死亡率逐年攀升。雖然卵巢癌好發於55～75歲間的女性，但隨著晚婚、晚生子或不生育有增多趨勢，卵巢癌的罹患風險也增加。

沈彥君並表示，若家族中有人罹患卵巢癌、一等親有乳癌家族病史（母親、姊妹、女兒）、30歲以後生第一胎或不曾哺乳或生育、初經在12歲前發生或55歲後停經都屬於卵巢癌的高危險族群。卵巢癌的預後存活率，第1期存活率可達93%、第2期達70%，第3期降至37%，第4期僅約25%。

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