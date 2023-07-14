近日社群網站流傳一篇文章，指稱「爬山可治癌症，癌症就是身體中毒與發炎，要將體內毒素清除，唯一的辦法就是大量流汗，且要深度流汗。」對此，專家指出，流汗是排除水分、礦物質等，可能排出部分廢棄毒素，但不會消除癌細胞；癌友除正規治療外，應維持規律運動，可有效降低癌症復發風險。

《台灣事實查核中心》指出，社群平台流傳一篇「登山治癌」的文章，內容提到，一名75歲老翁罹患大腸癌四期，每天登山3小時，「3年後治癒癌症」，甚至呼籲民眾「沒事不要到醫院檢查，以免被西醫師套牢自己的生命健康。」還指稱「癌症就是身體中毒與發炎，體內阻塞毒素過多，要將體內毒素清除，唯一的辦法就是大量流汗，而且要深度流汗才有效。」

《台灣事實查核中心》詢問專家，林口長庚醫院健康促進中心主任、台灣健康識能與傳播學會理事莊海華表示，汗液是人體的一種排泄物，可以排出水分和鹽，或許有些身體代謝的髒東西會經由汗液排出，但醫學上並沒有流汗可以清除癌細胞的科學依據。

莊海華解釋，癌症是正常細胞突變為癌細胞後侵害正常細胞，致癌主因仍與基因與後天環境有關，與傳言宣稱的癌症是身體毒素太多無關，也不能用毒素堵塞解釋。

另外，癌症關懷基金會董事黃淑惠表示，癌友除正規治療外，在體力可負荷下，應維持規律運動，除能緩解化療的不適感，也可增加身體免疫力，有效降低癌症復發風險。