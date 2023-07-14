12日以來南大河州（Rio Grande do Sul）和聖卡塔里納州（Santa Catarina）出現大雨，以及時速超過100公里的陣風。

聖卡塔里納州民防廳今天指出，溫帶氣旋引起強風在

好花園山城（Bom Jardim da Serra）達到每小時146.9公里，許多屋頂掀起，幸無人受傷。

國家氣象局（Inmet）指出，旋風的強度持續降低，預計溫帶氣旋將進入大西洋並逐漸失去強度，至15日結束。

今天襲擊南部各州的溫帶氣旋，同時影響東南部的聖保羅州和里約熱內盧州。

聖保羅州民防廳昨天已發出警報，預計該州將有強風，聖保羅海岸海浪可能高達4公尺，直到明天。預報還有強風，最高可達每小時90公里，特別是聖保羅大都市區。

今天的大風在聖保羅市一些地區造成破壞，南區至少有兩棵樹倒下；金屬板從一棟30多層的建築物頂部掉落，其中一塊掉在警衛室頂部，幸好現場沒有人。

今天里約熱內盧山區也出現強風，全天多雲，引起高達4公尺的海浪。

巴西氣象學家倫戈（Fábio Luengo）指出，每年這個時候發生氣旋是正常的；但由於氣候變化，全球變暖等原因，極端事件越來越頻繁。

溫帶氣旋是活躍在溫帶中緯度地區的天氣系統，又稱為「溫帶低氣壓」或「鋒面氣旋」，風會圍繞中心旋轉，在南半球始終順時針旋轉，形成一個完整的圓。氣旋中心的氣壓越低，風就越強，形成大片面積雲的可能性就越大，導致大雨、強風、閃電和冰雹。

溫帶氣旋是巴西南部地區的特徵，每年這個時候很常見，特別是當受到聖嬰現象（El Ninõ）影響時。特點是氣溫上升。

這種現象發生是由於阿根廷北部和巴拉圭之間的大陸氣壓較低。與熱帶氣旋相比，溫帶氣旋的風力較弱，持續時間較短。