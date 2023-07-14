小編今（14）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電法說會前外資討論一棒接一棒，高盛證券此時拋出震撼彈，隨庫存調整告終，台積電2024年營收可望增長27.9％，加上資本支出下滑，自由現金流將會更充裕，2024年度的現金股利最高可望衝上26元，現金殖利率4.5％，以季季配換算、平均每季現金股利6.5元，對長線資金吸引力大爆發。

【1】台積電明年配息 高盛喊26元

考量營收上升、開支下降因素，台積電2024年的自由現金流將更為充裕。高盛證券提出，台積電曾提及將持續採穩健股利政策，預計每年把約70％的自由現金流量，以現金股利方式回饋股東且每年現金股利將不低於前一年；若以此股利政策為基準，2024年自由現金流的7成比例約為每股26元，意即2024年現金股利有進一步上升空間，最樂觀狀況甚至比現在股利水準多出1倍。

【2】AI股爆量換手當沖也瘋狂

台股13日開高走低，呈現高檔震盪換手格局，尤其近期盤面焦點鎖定AI題材股，炒熱市場氣氛，吸引短線當沖客搶進。人氣指標緯創當沖爆出13.69萬張的歷史次高量，光寶科6.69萬張歷史新高，顯見在AI熱浪來襲下，股民趁勢進場大玩「沖沖樂」。

【3】貨量緩增 美國線運價再喊漲

貨櫃海運美國線7月二度喊漲，多家貨代業者透露，收到航商漲價通知，15日起每40呎櫃運價漲約400～450美元，繼1日喊漲約400美元後，短短半個月再漲一波，也是今年來美國線第四度喊漲。

【4】大陸6月進出口 衰退擴大

中國大陸海關總署13日公布6月份貿易數字，受海外需求繼續下滑及大宗商品價格等影響，進口、出口與去年同期相比，衰退幅度雙雙較上月擴大，且皆低於市場預期。

兩岸貿易方面，今年前六月進出口累計總額1,236.3億美元、年減24.4％，其中大陸對台出口322.01億美元、年減24.7％，從台灣進口914.29億美元、年減24.3％。

【5】華爾街日報爆料：7月是Fed今年最後一次升息

美國13日公布6月生產者物價指數（PPI）年增0.1％，創下2020年8月最低紀錄，也低於前值1.1％與預期的0.4％增幅。

有「聯準會（Fed）傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，由於6月消費者物價指數（CPI）年增幅創下逾兩年新低，Fed預料在7月升息後，將會停止升息的腳步。