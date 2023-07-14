台灣一間頂級吃到飽餐廳近日剛剛開幕就超夯，一名網友表示，這間吃到飽每人要價4000元，結果他去訂位卻發現，一下子就爆滿了，熱門程度讓他忍不住懷疑開吃到飽餐廳是不是真的很賺，引起網友討論，不少人認為吃到飽餐廳真的賺，因為很少有人可以真的吃到回本。

一名網友昨天在PTT上分享，最近一間頂級的吃到飽餐廳剛開，一個人要價4000元，結果還是訂位爆滿，讓他看了超級驚訝，而且同一集團底下，還有許多間不同價位的吃到飽餐廳都很夯，讓他很好奇，是不是在台灣開吃到飽餐廳超賺，才能夠這樣一直開店？吃到飽是不是穩賺不賠的生意？

貼文引起網友討論，不少內行人驚呼吃到飽餐廳超賺的，因為很少人能夠真的吃到回本。「普通人根本不可能吃到回本」、「真的超賺」、「真正所謂吃回本的根本沒幾個」、「我去吃一定賠本，根本吃不了多少」、「吃到飽想吃回本沒那麼容易」、「 能吃到回本的不知道有沒有1成」。

另有網友則認為這是倖存者偏差，市面上留下來的當然都是有賺錢的，沒賺的早就已經倒閉了。