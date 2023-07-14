鑑於電動自行車(E-Bike)係屬綠能產業，係未來發展趨勢，太康於109年起提供客戶Vanmoof Asia Ltd.(以下簡稱「Vanmoof」)電動自行車之生產整合服務，VanMoof負責電動自行車軟硬體設計及通路銷售，本公司居中負責提供生產整合服務及成車測試檢驗，後端委由母公司信邦電子(3023)負責包含ECU(電控模組)生產暨成車組裝，公司為品牌廠與製造廠間溝通規劃協調，交易認列採淨額交易，隨後公司為提高電動自行車自製程度、整合產業上下游及提供更完整服務有助於未來長期業務開拓，於112年4月向信邦承租廠房及取得相關之設備、無形資產及存貨，跨入成車組裝生產業務。

由於Vanmoof所屬集團發生財務與資金調度問題，對太康款項有逾期支付之情形，太康公司於台灣時間112年7月13日得知荷蘭阿姆斯特丹地方法院批准Vanmoof之母公司VanMoof Global Holding B.V.申請之暫停付款(surseance van betaling)程序，並任命兩名管理人(bewindvoerders)，法院已下令兩個月之冷靜期(afkoelingsperiode)，管理人目前正與VanMoof Global Holding B.V.管理階層一起評估，以尋求解決方案使其能夠繼續營運。

根據太康公司提供資料，截至112年6月30日止，太康對Vanmoof之應收貨款(包含應收帳款及其他應收款)金額為2630萬2000美元(約新台幣806,997千元)及新台幣745萬1000元，共計新台幣8億1444萬8000元，對信邦應付款項金額為819萬美元(約新台幣2億5128萬5000元)及新台幣1億550萬7000元，共計新台幣3億5679萬2000元。

太康精密表示，公司111年12月31日經會計師查核之淨值為新台幣7億6644萬1000元(已就前開未收回款項提列減損損失7495萬元)，假設將前開未收回款項全數提列減損損失，公司淨值將大幅減少，必然對公司損益造成影響，截至112年6月30日，太康公司及子公司持有之現金及約當現金為新台幣2億1927萬4000元，其中太康公司現金及約當現金新台幣5772萬1000元，且太康公司及子公司尚可使用之銀行短期融資額度為新台幣6億2387萬3000元，其中太康公司銀行短期融資額度為新台幣4億2688萬1000元，故公司目前之營運資金周轉尚無疑慮。

太康強調，由於此為一次性損失，且公司之主要營業項目連接器業務成熟，主要銷貨客戶多為長期合作之國際大廠，故尚不影響公司主要營運項目之營運狀況。