證期局表示，美股四大指數12日齊揚，帶動亞股13日普漲，台股加權指數開高走高，最高飆漲261.83點至17223.86點、漲幅達1.54％，尾盤漲勢雖見收斂，終場仍上漲99.37點、收於17061.40點，漲幅0.59％，成交量4648.11億元，創14月以來大量。

據證期局統計，台股加權指數今年截至7月12日上漲達19.98％，僅低於日本的22.42％，優於韓國15.13％、上海3.46％，以及深圳下跌0.88％、新加坡下跌2.34％、香港下跌4.65％，同期間美國道瓊指數漲幅為3.62％，台股表現優於多數亞股。

日均成交量方面，今年截至7月12日台股加權指數日均成交量為2538億元，雖較去年同期2767億元減少約8.29％，但同期間新加坡、香港、韓國等亞洲其他主要股市日均量均下滑，分別年減18.45％、17.17％及8.81％。

同時，證期局指出，台股加權指數7月以來截至12日平均成交量約3349億元，較今年前6月呈現遞增狀態。今年單月日均量分別為1月1925億元、2月2267億元、3月2364億元、4月2302億元、5月2595億元、6月3195億元。

證期局指出，台股截至今年6月底本益比約16.46倍，現金殖利率達3.57％、加計股票股利為3.66％，國內上市櫃公司首季稅前淨利6819億元，上半年營收約18兆元，雖均較去年同期減少12.05％，仍雙創同期第三高，基本面尚稱穩健。

證期局副局長張子敏認為，未來市場仍會受到美國通膨、主要國家升息走向及俄烏戰爭等因素影響，金管會將密切注意後續美國聯準會（Fed）升息情形，以及外資資金匯出入動向對台股影響。