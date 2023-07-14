美國6月生產者價格指數（PPI）年漲0.1%，遠低於5月份的年漲0.9%和市場預期的年漲0.4%，並創下2020年8月以來最小漲幅，再度印證通膨壓力正持續消退。前一日發布的消費者物價指數（CPI）則創下兩年多來最小的年漲幅。

這些通膨報告使聯準會在本月升息25個基點後可能就此打住的預期升高。

不過，上周初領失業給付人數意外下滑，顯示美國就業市場仍然緊俏，則削弱了一些樂觀氣氛。

周四收盤，道瓊指數漲47.71點或0.14%，報34,395.14點。標普500指數漲37.88點或0.85%，報4,510.04點。那斯達克指數漲219.61點或1.58%，報14,138.57點。費城半導體指數漲75.66點或2.03%，報3,797.13點。

標普500指數11大類股普遍上漲，僅能源股跌0.45%、醫療類股跌0.01%。

科技相關股為標普500指數帶來最大的提振，通訊服務類股漲2.32%，漲幅最大；其次為科技股漲1.49%、非必需消費類股漲1.08%。

谷歌AI聊天機器人Bard進軍國際，Alphabet股價飆漲4.72%。由科技巨頭組成的股票指數NYSE FANG+TM Index大漲2.7%，並創下歷史收盤新高。

晶片股持續走強，輝達大漲4.73%，收在459.77美元，盤中最高升至461.55美元，同步改寫盤中與收盤新高。

市場關注焦點將轉向本周末開鑼的財報季。摩根大通將於周五盤前發布第二季業績報告，股價收漲0.5%。

美國交易所成交量為108.2億股，過去20日均量為111.1億股。

紐約證交所上漲與下跌股數比為2.90：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.93：1。

標普500指數有51檔成分股創52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有135檔創新高、39檔創新低。