根據《洛杉磯時報》記者布哈14日爆料，湖人下個球季雖然確保完整健康陣容出戰，可是王牌經紀人瑞奇保羅已經提前告知湖人老闆珍妮巴斯與總管佩林卡，「小皇帝」詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯將於下季結束，也就是明年夏天同時跳脫合約，下季可能是兩大球星最後一次聯手！

對於湖人來說，下個球季將會充滿變數與危機感，因為他們不清楚詹姆斯是否願在湖人退役，也遲遲不肯開給安東尼戴維斯續約條件(擔憂他的玻璃身體)，尤其是佩林卡始終無法跟詹姆斯當面溝通協調，就連他要不要打下季，也是透過昨天ESPY頒獎典禮才確定。

詹姆斯與安東尼戴維斯目前跟湖人合約都剩兩年，下個球季分別可以領到5142萬美元、4322萬美元年薪，問題是假如兩人都在明年夏天選擇跳脫合約成為自由球員，湖人根本沒有把握可以把兩人留下，也讓他們只能做好兩大球星準備離開的心理準備。

「詹姆斯沒有跟湖人做出任何承諾，也沒有人知道詹姆斯的真實計畫(跳槽其他球隊跟兒子聯手？)」布哈表示，「這讓湖人陷入困境，幸運的是佩林卡今年休兵期做足準備，確保下個球季具備競爭力，也能應付詹姆斯與他的團隊離開後的尷尬局面。」