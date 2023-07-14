「資訊技術分公司」主軸資訊技術與產品發展服務，新任總經理陳榮貴經歷電信研究院副院長，技術專業及經驗豐富，必能發揮所長，精進本公司資訊技術產品之能量。 「企業客戶分公司」主導企業客戶服務，新任總經理張本元，歷經台北、新北營運處總經理之實務歷練，以其豐富的企客經驗，必能創造經營佳績。「個人家庭分公司」以個人及家庭服務為核心，新任總經理胡學海以其在產、研及業務的豐富專業經驗，必能再創亮麗成果。「電信研究院」主責中華電信前瞻技術之研究發展，新任院長蘇添財經歷個家分公司總經理及公司其他高階經理人職位的歷練，未來在業務、技術整合協作之下，將為公司注入更多的新利基。

中華電信已完成「躍升2021」策略轉型之階段性任務，並交出營收、獲利創近年新高的佳績。董事長郭水義與總經理林昭陽皆於聯合交接典禮中勉勵大家努力追求中華電信未來三大願景：「成為永續發展為基礎國際標竿企業」、「數位生態系統賦能者領導品牌」，以及「市值超越兆元的頂尖企業集團」。