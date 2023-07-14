中國大陸常駐聯合國代表團網站消息，中國大陸常駐聯合國代表張軍美東時間13日在聯合國安理會公開會上，指日前北約維爾紐斯峰會公報汙蔑抹黑中國大陸，予以嚴厲駁斥。

張軍表示，冷戰早已結束，冷戰思維的「幽靈」卻一直飄蕩在世界上空，不僅導致半島問題延宕難解，也造成全球範圍對立對抗加劇、矛盾衝突增多。北約作為冷戰產物，至今深陷在這個「幽靈」中難以自拔。北約日前召開維爾紐斯峰會，會議發布的公報連篇累牘，老調重彈，充斥著冷戰思維和意識形態偏見。公報罔顧基本事實，強拉硬扯，對中國大陸進行無端攻擊和指責，完全是倒打一耙、虛偽至極。中方對此堅決反對。

張軍指出，北約聲稱是區域性組織，卻突破自身條約規定的地理範圍，染指全球，東進亞太，給地區乃至全球安全帶來更多負面影響和破壞因素。北約自稱是防禦性聯盟，卻鼓動成員不斷增加軍費，在全球進行軍事活動，不斷越界擴權，挑起對抗。北約宣稱要捍衛「基於規則的國際秩序」，卻屢屢違反國際法和國際關係基本準則，干涉別國內政，挑起多場戰爭，轟炸外交設施，殺害無辜平民，留下斑斑劣跡。個別北約成員奉行雙重標準，推動核共用、「核聯盟」、進一步加劇地區緊張局勢。無數事實證明，北約才是真正的麻煩製造者。

張軍強調，北約對中國大陸的指責毫無事實根據。中方是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中方堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。在和平與安全問題上，中國大陸是紀錄最好的大國。中國大陸從未侵略別國，從不搞代理人戰爭，不在全球開展軍事行動，不以武力威脅他國，不輸出意識形態，不干涉別國內政。試問北約能做到這些嗎？中國大陸恪守在任何時候和任何情況下不首先使用核武器的政策，無條件承諾不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。試問北約成員國能作出這樣的承諾嗎？中國大陸不惹事，但也不怕事。對於任何侵犯中方主權和領土完整、損害中國大陸安全和發展利益、破壞中國大陸周邊和平穩定的行為，我們將予以堅決、有力的回擊。

張軍強調，全球化時代，世界安危與共，沒有哪個人生活在真空裡，沒有哪個國家享有「絕對安全」。各國要實現自身安全，就不能漠視他國的合理安全關切，就不能把本國安全建立在他國不安全的基礎之上，就不能把自己的安全籬笆紮到別人家門口，就不能只許自己放火、不讓別人點燈。安全不可分割，這是時代特徵，也是實現共同安全的出發點。中國大陸始終堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，中國大陸國家主席習近平提出全球安全倡議，就是針對當前國際安全困境，為推動實現共同安全所指明的方向和給出的中國大陸答案。中方願同國際社會一道，通過真誠務實的對話合作，共同構建均衡、有效、可持續的安全架構，推動實現持久和平、共同安全。