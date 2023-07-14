南韓經濟表現持續低迷，根據南韓央行週三公布的數據，南韓去年國內生產毛額(GDP)規模為1.67兆美元，在全球只排第13名，這是南韓繼2019年之後，再度跌出世界前10大經濟體地位。

南韓央行公布2022年名目GDP，若以韓元計算為2161.8兆韓元、年增3.9%，但若以美元計算為1.67兆美元、年減7.9%，主要是受到美元走強、韓元貶值的關係，出口表現不佳也是原因之一。

但南韓2023年要重回前10大經濟體的可能性恐怕不高，因為國際貨幣基金組織（IMF）對南韓今年的經濟成長率預測為1.5%，遠低於該組織預測的全球經濟成長率2.8%。

2022年數據顯示，美國是全球最大經濟體，2022年美國名目GDP為25.46兆美元，2至5名依序為大陸的17.88兆美元、日本4.23兆美元、德國4.08兆美元、英國3.08兆美元，6至12名依序是印度、法國、加拿大、俄羅斯、義大利、巴西以及澳洲。

另根據數據，台灣2022年全年名目GDP，若以新台幣計算為22.66兆元新台幣，以美元計算則是7614億美元，在全世界排名第21名，比2021年進步一名。