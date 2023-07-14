根據《The Athletic》記者阿米克14日爆料，已跟七六人提出交易申請的「大鬍子」哈登，目前堅定想要前往快艇打球，主因還是針對七六人管理階層的不滿情緒無法化解，可是七六人管理階層不會放棄繼續挽留哈登，目前看來毫無效果，哈登仍然只想離開費城。

阿米克甚至爆料，哈登最近跟恩比德、前七六人老闆麥克盧賓一起參加在拉斯維加斯的派對，卻沒改變任何哈登想走念頭，前提還是去年哈登為了幫助球隊簽下塔克與豪斯降薪1500萬美元，原本預計可在續約時得到補償，七六人卻拒絕了他的續約要求。

其實哈登近年接連提出交易申請，已經讓他累積損失超過1億美元，像是2020年他婉拒火箭兩年1.03億美元提前續約，沒多久就跟火箭提出交易申請，接著2021年他再次拒絕3年1.61億美元提前續約，可是他又跟籃網提出交易申請，最後來到今年換成七六人不跟他提前續約，也讓他再提交易申請。