有些人屬於大器晚成的類型，命理專家書珩老師在《命運好好玩》節目中點名生肖屬牛、龍、虎的人，在年輕時累積實力，中年後開始發家致富、當上大老闆；其中生肖龍非常聰明，年輕時坐享其成，中年後發揮累積的人生閱歷，創業當上大老闆。

▍第1名：生肖牛

屬牛的人對於每件事情都是苦幹實幹，中年以後開始對自己有信心，加上資產也累積得差不多，甚至能夠承受失敗，才會下定決心拚看看。

▍第2名：生肖龍

屬龍的人很聰明，不過有點懶惰，年輕時喜歡退到第二線，坐享其成；到了中年以後，善用以往累積的經驗，很有機會開公司當老闆，可能從工作室、小公司慢慢闖出自己的一片天空。

▍第3名：生肖虎

屬虎的人天生有領導魅力，是其他人模仿不來的，他們年輕時就懂得累積能量及人脈，到了中年想開公司的時候就一呼百諾，所有事情水到渠成。

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