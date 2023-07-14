天后「CoCo」李玟日前疑因不堪腳傷和婚姻觸礁輕生過世，享年48歲，而她生前原本給人開朗樂觀形象，突想不開更令網友錯愕。有網友挖出她過去1996年的專訪，當時李玟以地陪身份分享香港的美食，被問到感情生活，她坦言愛情對她來說是個謎，不能理解被愛的時候為何喜滋滋的，但一跟別人吵架，正向的她也忍不住說：「你真的覺得自己好想縮小，想消失」，似乎預言了未來的決定。

李玟從小在香港生活，最近有網友挖出一段她過去專訪，分享在香港最喜歡做的事不是逛街、看電影、買娃娃，而是吃冰淇淋，當時她穿著無袖上衣，露出香肩，染著一頭褐色頭髮綁著高馬尾，青春無敵的樣子令人十分懷念，李玟透露這家店是她從小到大最愛來的冰淇淋店，也會在這裡買冰淇淋蛋糕，店家還會貼心寫上她的名字，充滿了她童年的愉快回憶。

李玟坦言小時候因為愛吃冰淇淋當然會胖，長大到美國參加選美後才漸漸瘦下來，母親為了她準備比賽的衣服，還特別跟店家要求購買原本不對外販售的衣服，好讓李玟可以順利穿著「戰袍」、化著媽媽給意見的妝容、穿著媽媽準備的鞋子參加比賽。那年專訪當下，李玟正在宣傳電影《往日情》，被問到對感情的看法？李玟大方說覺得親情是一生最重要的事情，友情也是不可或缺，陪伴她度過高、低潮，至於愛情，李玟覺得是一個謎。

話說到此，李玟坦言：「為什麼有時候感覺被愛的感覺真的是很快樂，但是你跟別人吵架，不快樂的時候，你真的覺得自己好想縮小，想消失，所以到底應該有（愛情）呢？還是不應該有呢？」對她來說是個大問號，並表示自己不喜歡外型很帥的男生，喜歡端正的、事業心重、有上進心，讓媽媽一看就喜歡的男生，可見要跟她交往一定要經過媽媽這關，其他網友看完則表示：「她真的好有親和力，整個人像個太陽一樣」、「那時候還沒認識那個老公吧自在瀟灑」、「不應該嫁老男人」、「她真的讓人覺得充滿了愛，很有愛的力量」。

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