美國6月生產者物價指數(PPI)顯示通膨持續退燒，美股主要指數連續第4個交易日收高，尤其科技股表現強勢，帶動今(14)日台股表現。

台積電ADR周四上漲1.61%，收在105.57美元。台股現貨方面，早盤上漲5元至590元。盤面上AI股續強，神達衝上漲停，英業達、廣達、緯創漲逾4%。

台股昨日收在17061.4點，上漲99.37點，收復月線，成交值達新台幣4648.11億元。三大法人合計買超196.32億元。其中外資及陸資買超202.18億元，自營商買超9.75億元，投信賣超15.61億元。

道瓊工業指數上漲47.71點或0.14%，以34395.14點作收。標準普爾500指數上揚37.88點或0.85%，收4510.04點。科技股那斯達克指數大漲219.61點或1.58%，收14138.57點。費城半導體指數勁揚75.66點或2.03%，收3797.13點。