2024總統大選將在明年1月13日舉辦，距離今（14）日僅僅只剩下半年的時間。過去屢屢在台灣大選之中「神預測」的日本政治學者小笠原欣幸，近日也在日媒上提出最新分析，他直言，不少反綠人士認為「藍白合」能打贏民進黨參選人賴清德，但實際上單純的1+1=2其實是不存在的，據他觀察，許多支持民眾黨參選人柯文哲的人和國民黨相斥，到時候可能反而在大選中棄票。

小笠原昨（13）日在《東洋經濟Online》發布最新台灣大選分析，指出從今年4月開始，賴清德在所有民意調查上皆拿到第一，然而現在最受各界關注的卻是柯文哲。小笠原指出，柯之所以受到歡迎，是因為其在回答問題上，一向充滿了「直球對決」的特色。

針對這次2024選戰，小笠原提到，反民進黨陣營分成了國民黨和民眾黨，有一個說法是如果兩個在野黨結合，就能打敗綠營。然而小笠原認為，單純的1+1=2是不可能的，因為許多柯文哲的年輕支持者不喜歡國民黨，藍白合反而會讓他們投下棄權票。

小笠原稱，民眾黨在組織力上比國民黨弱很多，然而柯文哲卻在近期的民調上超越侯友宜，柯也藉此告訴藍營的支持者，實行政權更替的選舉戰略就是棄侯保柯；而藍營想跟柯文哲合作，柯也配合營造「和國民黨聯合的可能性」，但實際上無意加入國民黨團隊，柯文哲是在討價還價。

小笠原最後總結，現在檯面上的3個候選人各有各的問題，賴清德領跑但難以拉開差距、柯文哲人氣高但容易犯錯、國民黨參選人侯友宜則是還在忙於黨內整合，未來半年，還有必要對選舉過程仔細觀察。