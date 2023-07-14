受到經濟大環境不確定的因素影響，佳士得（Christie's）拍賣會日前公布財報，上半年全球拍賣成交總額為32億美金，銷售比去年同期減少23%，但值得慶幸的是，有高達31%的買家是首次參與佳士得拍賣，當中更有38%為千禧新世代，對佳士得的未來發展是一大利多，其中珠寶、腕表和名牌包等品項更是大幅成長，比去年相比增長了43%。

佳士得行政總裁施俊安（Guillaume Cerutti）日前親自主持全球線上記者會，他表示佳士得連續兩年取得傲人成績，雖然今年上半年宏觀環境更富挑戰，但佳士得迅速應變，吸引新客戶參與佳士得拍賣，且有高達80%的買家是透過網路參與競投，比起疫情前（2019年）更大幅成長45%。

百達翡麗型號6002G天文 陀飛輪腕表，以港元4545萬落槌，刷新全球名表網上拍賣成交記錄。 （Christie's提供／陶福媛台北傳真）

疫情讓拍賣會行銷策略有了極大的轉變，從實體拍賣會轉往網上拍賣，並繼續吸引新買家，今年上半年拍賣有逾半數拍品是透過網上平台售出，比起2019年成長了近3倍，2022年上半年以來登記參與網上拍賣的新買家增長24%。

也因為年輕世代加入佳士得拍賣會，帶動珠寶、腕表、名牌包和名酒的大幅成長，拍賣成交總額達5.9億美金，比2022年相比增長43%，如百達翡麗天文陀飛輪型號6002G，以港元4545萬（美元581萬5300元美金）的價格成交，刷新全球名表網上拍賣成交記錄。在紐約網路拍賣會，名牌包拍賣成交總額達411萬4782美金，刷新美洲區拍賣紀錄。