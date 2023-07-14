一般人健身會想練出強壯的二頭肌與胸肌，但醫師提醒，上班族或年長者更應鍛鍊下肢肌肉，因為鍛鍊下肢肌肉有5大好處，包括可穩定血糖、增加平衡感、能燃燒更多的熱量、改善心血管功能、增加睪固酮水平以延緩老化。因此，鍛鍊腿部肌肉是CP值最高的運動。

家醫科醫師李思賢在其臉書貼文表示，對於繁忙的上班族或銀髮族而言，鍛鍊下肢肌肉都是CP值最高的運動，主要有5大原因：

1. 穩定血糖：。人吃下肚的糖分首先會流到肌肉貯存成肝醣，若擁有健壯的肌肉，人就有較大的血糖緩衝區。腿部的肌肉是全身佔比最大（50%）的肌肉，一隻腿的肌肉量是一隻手的兩倍，因此重訓時練腿對穩定血糖更有幫助。

2. 增加平衡感和減少跌倒風險。腿部肌肉是穩定全身平衡的基礎，腿部負責平常的移動，例如爬樓梯、起立、坐下等，且擁有良好的腿部肌肉能預防跌倒這一個會致命的意外。

3. 腿部運動能燃燒更多的熱量。腿部肌肉訓練能夠消耗更多的熱量，且效果能持續好幾小時。一手能舉起20公斤的啞鈴似乎很了不起，但人每走一階樓梯，腿就都承受了超過40公斤的重量，所以練腿大大有助於減重。

4. 改善心血管功能。小腿肌群被稱為人體的「第二心臟」，人體的血液是由心臟負責擠壓出去，但下肢的血液回流則需要靠「腿部肌肉的收縮」，良好的腿部肌肉有助於血液循環，進而避免靜脈曲張或靜脈栓塞的風險。

5. 延緩老化。隨著年齡增加，人的睪固酮會逐漸越少，睪固酮有助於維持肌肉量和骨量。增加睪固酮的方法之一就是阻力訓練，腿部肌肉是全身占比最大(50%)的肌肉，加強腿部的訓練可增加體內的睪固酮水平。