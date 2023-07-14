台灣Me Too風波連環爆，引發社會大眾關注性騷擾議題，37歲女星黃喬歆（瑤瑤）近日在節目哭訴，曾被當面嫌棄叫床聲難聽，還被工作人員緊盯胸部說「好大好白」，至今仍留下陰影。

瑤瑤在節目《女人我最大》透露，以前常被言語性騷擾，曾有男性工作人員猛盯她的胸部，還脫口：「哇！你的胸部真的好大好白喔！」瑤瑤因此有警覺心，當對方想幫忙調整麥克風的位置時，就會自行調整，避免對方觸碰她的身體。

瑤瑤接著再提起另一段被言語性騷的往事，說到一半就邊哭邊發抖，她自認本身的聲音又吵又難聽，所以非常沒自信，想不到有次在人很多的工作場合，旁邊有個男的直接當著瑤瑤的面跟另一個男生說：「這聲音這麼難聽，叫床的時候應該也很難聽吧。」語畢，還模仿瑤瑤的叫床聲，相當過分。

瑤瑤說，當下他們可能覺得好笑，她就讓事情過去，沒哭也沒出聲制止，但心裡很不高興，助理主持人徐凱希直言：「他這樣講就是在意淫你。」瑤瑤聽了很認同，「這就是在侵犯我，你憑什麼講這種話？我也不想聲音難聽啊！」

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