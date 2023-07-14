台北市長蔣萬安13日率北市兵役局長李治安前往駐守在西門町中華營區的憲兵第202指揮部敬軍慰問，除了關懷官兵在營生活狀況，並代表市民向辛勞付出的憲兵弟兄姊妹們致敬。

蔣萬安在台北市軍人服務站長吳遠里及憲兵指揮部指揮官周中將等人陪同下，慰問憲兵202指揮部，受到單位官兵熱烈歡迎，蔣萬安在聽取了有關憲兵台北衛戍區責任地境、戰時任務簡介後，特別致贈202指揮部及其所屬單位慰勞金，感謝衛戍首都的憲兵，為維護社會秩序與國家安全做出重大貢獻。

蔣萬安表示，憲兵部隊除執行戰、演訓任務外，第一線憲兵弟兄們也為地方治安付出許多努力，不但配合市警局案件偵辦及槍毒查緝，克盡職責，為市民所肯定；疫情期間亦全力協助支援防疫工作，對於每年防汛期與即將於7月24日上場的萬安46號演習，蔣萬安也希望憲兵袍澤能夠秉持「軍民一家親」的精神，持續支持市府推展各項市政工作。

李治安指出，國軍是國家與社會得以穩定的基石，透過敬軍慰問，呼籲社會大眾一同來為國軍加油，未來北市府將會持續辦理相關敬軍活動，做國軍最堅強的後盾。

蔣萬安與市籍官兵代表一同茶敘，除親切地與官兵互動寒暄話家常，為國軍官兵加油打氣外，對於即將於月底登場的漢光39號演習實兵演練，蔣萬安也預祝相關整備工作及演訓任務一切圓滿、順利。