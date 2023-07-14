北科大資財營學生掀起「白飯之亂」未料，熱炒店老闆無預警宣布16日起無限期停業，消息曝光後，有位北科大學生受訪時，竟怒嗆老闆「玻璃心」，再次引發軒然大波，對此，女星歐陽靖表示日本店家大多提供白飯吃到飽，更分享遇到類似狀況時，店家及顧客的反應為何，強調：「互相體諒很重要」。

歐陽靖指出「白飯吃到飽」的服務，在日本餐廳相當普遍，倘若白飯被客人吃完，業者處理方式通常是先跟客人道歉，接著會詢問要不要等飯煮好，即便客人不願意耗時間等，也不會上網刷負評。她提及定居東京時，曾經去過一間定食店，當時看到老闆娘為了白飯無法充足供應，頻頻跟用餐的顧客道歉，其他顧客得知狀況後，也能體諒店家難處，讓她表示：「互相體諒很重要，吃飯永遠都該是件開心的事」。

如今談及此議題，歐陽靖擔憂引發網友開戰，便於留言區再次強調：「台灣的白飯事件是不是被刻意操作的假議題不關我的事！！我不是政論網紅，我只是想分享這個社會事件在自身經驗中的正面解讀」。

對此，網友紛紛留言回應：「被這件事一鬧，可能很多熱炒店的白飯都要開始收費了」、「其實原本就是小事，只要互相體諒就可以解決的小事」、「只能說餐飲服務業真的很難為，希望大家將心比心一下」。