中國大陸駐英國大使館網站消息，中方駐英國大使鄭澤光當地間13日約談英國外交發展部官員，指英方涉港問題言行錯誤，提出嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對，強調英方沒有資格、沒有權利對特區警方執法行動說三道四，敦促英方認清形勢，糾正錯誤，停止干涉香港事務和中方內政。

鄭澤光指出，香港特區警方通緝「反中亂港分子」、採取相應執法行動，完全是依法辦案，是維護法治、穩定和繁榮的正義之舉、必要之舉、正當之舉。英方對特區警方執法行動指手畫腳，為「反中亂港分子」搖旗呐喊、包庇罪犯，完全是顛倒是非、褻瀆法治、粗暴干涉中方內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。

鄭澤光強調，自從《香港國安法》實施以來，香港社會和諧穩定，經濟持續恢復，港人的權利和自由得到更好保障，已經進入從由亂到治走向由治及興的新階段，香港的未來一片光明。

香港早已回歸中方，香港事務純屬中方內政。中國大陸政府治理香港的法律依據是《中國憲法》和《香港基本法》，絕非《中英聯合聲明》。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。

鄭澤光敦促英方及早丟掉已過時的殖民心態，認清形勢，停止一切損害香港法治、干涉中方內政的言行。