法務部檢察官人事審議委員會14日針對調升二審主任、以及一審主任檢察官調升二審（俗稱三專生）的名單進行審議。其中二審主任部分，共有台灣高檢署檢察官羅建勛6人；另調升二審的「三專生」部分，則有總統蔡英文姪子、士林地檢署主任檢察官蔡元仕17人。

調升二審主任檢察官6人名單如下：

羅建勛（23 期）

侯千姬（24 期）

蔡國禎（24 期）

李叔芬（28 期）

陳傳宗（29 期）

吳慧蘭（33 期）

另調升二審檢察官17人名單如下：

鍾曉亞（38 期）

許景森（38 期）

張惠菁（39 期）

黃正雄（40 期）

陳舒怡（40 期）

洪三峰（40 期）

蔣志祥（40 期）

許嘉龍（40 期）

黃莉琄（40 期）

徐則賢（41 期）

吳協展（41 期）

林俊傑（41 期）

鄧定強（42 期）

蔡元仕（42 期）

王聖涵（42 期）

邱文中（42 期）

聶眾（43 期）