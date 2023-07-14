法務部檢察官人事審議委員會14日針對調升二審主任、以及一審主任檢察官調升二審（俗稱三專生）的名單進行審議。其中二審主任部分，共有台灣高檢署檢察官羅建勛6人；另調升二審的「三專生」部分，則有總統蔡英文姪子、士林地檢署主任檢察官蔡元仕17人。
調升二審主任檢察官6人名單如下：
羅建勛（23 期）
侯千姬（24 期）
蔡國禎（24 期）
李叔芬（28 期）
陳傳宗（29 期）
吳慧蘭（33 期）
另調升二審檢察官17人名單如下：
鍾曉亞（38 期）
許景森（38 期）
張惠菁（39 期）
黃正雄（40 期）
陳舒怡（40 期）
洪三峰（40 期）
蔣志祥（40 期）
許嘉龍（40 期）
黃莉琄（40 期）
徐則賢（41 期）
吳協展（41 期）
林俊傑（41 期）
鄧定強（42 期）
蔡元仕（42 期）
王聖涵（42 期）
邱文中（42 期）
聶眾（43 期）
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