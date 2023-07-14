48歲香港男神吳彥祖2010年和女友Lisa S.結婚，育有一女，近年吳彥祖把重心放在好萊塢，今(14日)稍早他突然曬出在台灣夜市的照片，寫下：「父子在台灣團聚（Father Son reunion in Taipei.）」，外界好奇他何時生了個兒子，原來身邊是先前和他合作《西遊ABC》的21歲男星劉敬，眼尖網友還發現後面還有女星Janet俏皮擺鬼臉，應該是特別相約逛夜市，當吳彥祖的地陪。

劉敬近年在《華燈初上》演出林心如「Rose媽媽」的兒子嶄露頭角，後來他便受邀到好萊塢拍攝集結奧斯卡影后楊紫瓊、奧斯卡男配角關繼威、男神吳彥祖、金馬影后楊雁雁的Disney＋影集《西遊ABC》，近日吳彥祖閃電造訪台灣，劉敬也陪劇中的「爸爸」逛夜市，高顏值「父子」的合影也引來1.4萬人按讚。

吳彥祖、劉敬昨曬出在夜市照片。（圖／翻攝自thatdanielwu、jimmm___0504 IG）

劉敬先前受訪表示，吳彥祖私下為人相當親和，雖然是前輩卻給人朋友般的感覺，兩人還因為都是NBA金州勇士隊球迷，拍戲一遇到球賽，便會相約一起看球賽，劇中吳彥祖突破以往形象變身成為孫悟空，劉敬也需要扮猴子的妝容，他回憶，每次為了猴子的造型化妝要耗上3個小時以上，再次卸妝變回人類也要1小時，「這算是拍戲中唯一覺得比較辛苦的地方，但在美國拍攝每一天都非常興奮，期待去片場。」

而吳彥祖過去以《新警察故事》獲得金馬獎最佳男配角獎，也曾榮獲香港電影金像獎新晉導演獎，近年他轉往好萊塢工作，受訪時表示為何會毅然決然放下原本在香港的一切？他回應：「我現在所做的，是為下一代做準備」，透露以前華人沒有出現在大螢幕的機會，就算有也可能被定型得演壞人，他說：「但我現在看到門打開了一些，希望自己可以推開這扇門，不過還是很困難」，他也認為現在美國影業雖然還是以白種人為主，但思想已經跟以前不太一樣了。