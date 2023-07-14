宏碁在去年宣告進軍顯卡市場，台灣於年底發表第一張Predator BiFrost Intel Arc A770 OC獨立顯卡後，首次與AMD合作推出全新電競獨立顯卡，Predator BiFrost Radeon RX7600 8G及RX7600 8G OC，採用AMD RDNA 3架構、整合型AI功能加強運算效率。今年則再度攜手Intel推出中階新品Predator BiFrost Intel Arc A750 8G OC，Predator BiFrost獨立顯卡高階A770 OC去年推出則以絕佳散熱功能受到青睞，內建宏碁獨家客製化雙風扇散熱技術，包括鼓風機式第5代AeroBlade 3D刀鋒速冷金屬散熱風扇，擁有89片超薄0.08mm薄風扇葉片，以及擁有92mm弧形葉片的軸流式 FrostBlade 2.0 風扇，這兩款仿生風扇強化散熱以不同的散熱運行透過與均溫板的完美結合，高效為顯卡散熱。而，中階機種則配備鼓風扇與渦輪風扇的組合，讓散熱運轉依舊出色。

宏碁讓顯卡運行更具掌控性，貼心設置Predator BiFrost Utility APP調教軟體，透過OSD控制面板的主選單可察看顯卡狀態，並可調整使用模式，從溫度、風扇速度、照明、熱鍵位置或大小等皆可輕鬆掌控，同時又可保存自訂資訊並輕鬆切換。

Predator BiFrost獨立顯卡支援 PCIExpress 4.0 匯流排標準，資料量高達 16 GT/s，頻寬是前一代 PCIRExpress 3.0 的兩倍，且支援DirectX 12 Ultimate 透過支援光線追蹤、網格著色、可變速率著色和採樣器回饋，將遊戲真實感提升至全新境界，而且不僅可以處理4K圖像，也支援新一代8K視訊輸出，提供極致的視覺體驗。