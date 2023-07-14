●谷歌（Google）母公司Alphabet Inc周四大漲4.72%，收在124.54美元。Alphabet宣布周四將在歐洲和巴西推出人工智慧（AI）聊天機器人Bard，這是該產品自今年2月推出以來最大的一次擴張，也緩解了有關於海外監管問題的擔憂。Bard的推出在歐洲面臨一些隱私監管方面的阻礙。谷歌資深產品總監Jack Krawczyk表示，谷歌已經與當地監管機關會商，在隱私權的透明度、選擇和控制等問題方面提供保證。

●台積電ADR周四漲1.67美元或1.61%，收105.57美元，換算台股價格為656.35元。周五台北股市，台積電盤初暫漲0.51%，報588.00元。在台積電法說會登場之前，高盛喊出台積電明年配息26元的驚人預測。隨著產業庫存調整完成，該華爾街大行看好台積電明年營收可望成長27.9%，而資本支出減少將使自由現金流更為充裕，看好該公司明年現金股利最高上看26元，現金殖利率達4.5%。

●達美航空周四由升轉跌0.50%，收在47.71美元，儘管受惠於疫後旅遊需求噴發，該公司營收和獲利均優於市場預期，也同步創下歷史新高。達美航空在盤前公布第二季財報，經調整後營收年增19%，為146.13億美元。經調整後淨利年增87%，為17.23億美元。經調整後每股盈餘為2.68美元，遠高於去年同期的1.44美元。

●百事公司（PepsiCo）收漲2.38%，報187.53美元。受惠於價格調漲，該公司上季營收獲利優於市場預期，且第二度提高全年營收和獲利預測。其第二財季（截至6月17日）營收年增10.37%，為223.22億美元，優於市場預期的217.1億美元。應屬股東獲利年增92.3%，為27.48億美元，相當於每股盈餘1.99美元。經調整後每股盈餘為2.09美元。百事將全年營收增長預測從8%上修至10%，將全年經調整後每股盈餘從7.27美元上修至7.47美元。