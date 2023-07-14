周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.82點或0.61%，為461.36點，延續到連續第五個交易日的上漲，為近三個月最長的一波連漲。

利率敏感的科技股上漲1.7%。在花旗上調為買進之後，英國IT供應商Softcat大漲5.3%。

由於弱勢的美元支持了大宗商品的購買，礦業股大漲1.7%。

美國公布生產者價格(PPI)的放緩，進一步強化了聯準會在七月以後將很快地結束升息循環的寄望。

由於投資人對利率見頂感到歡欣，歐元區政府債券殖利率的下降，也協助歐股上漲。不過他們仍預期聯準會在七月會升息25基點(1碼)。

美國的資料也顯示，上一周首次申請失業救濟的人數減少1.2萬人，經季節調整後來到23.7萬人。但是整體而言勞動力市場仍然吃緊。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，勞動力資料更加鞏固了以下信念：即使勞動力市場保持強勁，通膨率也可以持續下降。

英國股市開盤低迷，收盤微升0.3%。稍早英國公布五月GDP的萎縮幅度小於預期，顯示人們普遍預期的衰退尚未到來。

在個別股票中，英國最大的住宅建築商Barratt Developments下跌1.6%，報411英鎊；此前該公司警告稱，本財年建造房屋的數量將大幅減少。

Swatch集團漲6.9%；稍早該瑞士鐘錶集團公布上半年業績成長超乎預期，銷售年增18%。