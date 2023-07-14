台中市一名女子曉雲（化名）國小時結識卓姓男子，相識20年始終以「叔叔」稱呼，雙方感情十分要好。去年2月，卓男開車帶著曉雲到摩鐵唱歌，之後竟趁機將人灌醉，最終性侵得逞。曉云酒醒後察覺胸罩扣錯位置，才驚覺被卓男性侵，事後也因此於身心精神上飽受煎熬，曉雲鼓起勇氣報警處理。台中地院經審理，認為卓男犯行屬實，依犯乘機性交罪，處3年4月徒刑，可上訴。

根據判決書，卓男為小雲繼父之好友，自小雲國小4、5年級時即看著她長大，兩人相識20多年，於小雲而言，卓男就如父親般角色存在之長輩。2022年2月25日，卓男開車將曉雲載至磨鐵開房休息，期間亦邀曉云暢飲威士忌，並趁機將她灌醉得不省人事。待曉雲酒醒，發現胸罩扣錯位置，驚覺被卓男性侵。

事後，小雲情緒一度瀕臨崩潰，後於住處浴室時與友人傳簡訊時，哭訴自己遭熟人性侵之經過。友人察覺小雲異樣，擔心她發生意外於是進入浴室查看，結果竟目睹小雲輕生舉動。後經友人阻止輕生、鼓勵及安慰後，小雲鼓起勇氣，選擇報警處理。

卓男辯稱，他與曉云發生性關係是對方投懷送抱，更指期間因為他先主動結束性交行為，使小雲自尊心受損，因此不排除小雲挾怨報復之可能，矢口否認其犯行。

經台中地院審理，指稱小雲清楚描述事發經過及其細節，證詞前後一致，且若非親身經歷，小雲應無可能具體詳述此等被害事實。法官認為，二人相識多年亦無怨隙，而小雲將卓男視為長輩，雙方此前更無發生任何性行為，若非確有其事，小雲不可能不顧彼此多年情誼、卓男與母親、繼父之交情，憑空杜撰卓男趁機性交一事。

台中地院認定，卓男犯行屬實，犯後絲毫未反省己過，且未與曉云達成和解，但考量卓男高中畢業、目前從事貨車司機之工作、已經離婚、子女均已成年、家庭經濟普通之生活狀況，最終依犯乘機性交罪，處3年4月徒刑，全案仍可上訴。

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