租房遇到壞鄰居超崩潰，一名女網友分享，樓上鄰居經常將孩子關到門外管教，任由孩子哭鬧，且時間都至少半小時以上，讓整棟公寓的住戶不堪其擾，向房東反應也沒用，男友曾向鄰居抗議，怎料對方竟說「不要干涉我，如果小孩不教，長大學壞了你要負責嗎？」讓他們超傻眼，如今只能等租約到期趕緊搬走。

一名女網友昨天在「匿名公社」上分享，樓上鄰居很常把小孩關在門外，任由孩子在門外哭鬧半小時以上，住在該鄰居正對面的阿姨曾開門詢問過，孩子的媽媽說是小孩不乖才會這樣處罰他，孩子有沒有被懲罰到她不知道，但是孩子魔音穿腦的哭聲倒是處罰了整棟樓的住戶。

女網友表示，她和男友只是租客，老舊公寓也沒有管委會，向房東反應此事，對方卻要他們不要多管閒事，某次男友實在受不了孩子的哭聲，忍不住跑去敲門，結果那位鄰居竟臭罵男友一頓，還要男友不要隨便干涉她教小孩，甚至還嗆男友說「小孩不教，如果長大學壞了你要負責嗎？」

女網友指出，他們不是不讓這位媽媽教小孩，但是把孩子關在家裡面教很難嗎？媽媽覺得孩子哭鬧聲很吵，讓她頭很痛，所以把孩子關在門外讓他哭，真的超擾民，而且這位媽媽的管教方式讓外送員也看不下去，出聲關心一下孩子卻被罵到臭頭。也有人嘗試報警或找里長來幫忙處理，但孩子身上沒有傷，且這位媽媽都會趕在警察到現場之前，把小孩帶進門，所以大家都拿他們沒辦法。

女網友也說，最扯的是，面對鄰居如此關心孩子狀況，這位媽媽竟造謠說他們對孩子很不友善，然後死不改管教的方式，而這個孩子也從幼兒園小班就這樣一路哭到了大班。她與男友也說好，租約到期就不續租，這根本無法解決，只能早搬早清淨。