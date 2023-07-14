總統選戰打的火熱，民進黨總統參選人賴清德又成被告！台北市議員侯漢廷日前不滿綠營在服貿議題造謠，指服貿將「開放陸人來台搶工作」，政治攻擊侯友宜、柯文哲，告發賴清德等11人《正副總統選舉罷免法》等罪。台北地檢署已受理分「他字案」，將賴清德11人列為被告，本案已是賴清德因疑涉散布假訊息，第3度遭北檢列為「他字案」被告偵辦。

不過，侯漢廷也被獲民進黨徵召參選立委的曾柏瑜提告涉嫌誣告罪，北檢也分案將侯漢廷列被告偵辦。

北檢將賴清德3件遭告發案，全部分給同一位辦案經歷豐富的資深檢察官偵辦。

侯漢廷不滿綠營散布服貿將「開放陸人來台搶工作」謠言，7日到台北地檢署告發賴清德、立委王定宇、吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧、范雲、蔡易餘、賴品妤、賴惠員，以及曾柏瑜、謝金河共11人涉嫌違反《社會秩序維護法》及《正副總統選舉罷免法》。

侯漢廷認為，民進黨故意在服貿議題上造謠，是藉「政治攻擊」侯友宜、柯文哲，不實指稱服貿重啟後，會開放大陸人到台灣工作。但根據經濟部等單位製作的「服貿十大懶人包」，就清楚說明服貿並不會開放大陸人來台工作，批評民進黨「不會造謠，就不會選舉」。

賴清德已因餵藥案及服貿「假訊息」，3案遭北檢列為「他字案」被告偵辦。侯漢廷先前已針對新北幼兒園「餵藥案」，以賴清德等人造謠，告發賴清德及立委等10人。

侯漢廷再依據服貿議題造謠告發賴清德、立委王定宇、吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧、范雲、蔡易餘、賴品妤、賴惠員，以及曾柏瑜、謝金河共11人。

此外，侯友宜競選辦公室也針對新北幼兒園「餵藥案」，控告賴清德及賴辦發言人戴瑋姍2人涉嫌加重誹謗罪。