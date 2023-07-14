隨著利拉德突然跟拓荒者提出交易申請，且強調自己只想被交易到熱火已經過了1周，14日終於這筆交易出現成真曙光，根據《俄勒岡人報》記者芬崔斯爆料，熱火目前提出希洛與3個首輪選秀權，且會透過第三方球隊湊齊第4個首輪籤送給拓荒者，或讓利拉德可以如願走人。

「如果拓荒者可以得到未來4個首輪籤，加上至少1到2個具有天賦的年輕球員，再加一些補足薪資的球員，那麼交易應該可以完成，」芬崔斯表示，「熱火現在報價是希洛與3個首輪籤，以及薪資填補人員，或許還會有一名年輕球員。」

「但問題還是第4個首輪籤，假如拓荒者還是不想要希洛，那麼雙方就要找尋能夠接受希洛的第三方，且可帶給拓荒者第4個首輪籤，」芬崔斯說，「這樣的話，拓荒者可以得到4個首輪籤，至少1名年輕球員與匹配合約球員，甚至可能得到2名年輕球員，這樣就很接近完成交易了。」

利拉德目前已經透過經紀人放話，如果讓他加盟熱火以外球隊，或許他就不會前往季前訓練營報到，拓荒者則是採取「拖」字訣，除非讓他們換取更多利益或好手，否則不會輕易放走利拉德，接下來就看這場賣我鬧劇要到何時才可落幕，拓荒者何時才願認賠殺出。