搶攻父親節孝親感恩商機，台北晶華酒店推出多種住房專案及餐飲優惠，向每位萬能老爸致敬。三天二夜「炫父假期」住房專案，老爺入住可將全新上市的精裝「Panasonic護膚電鬍刀」禮盒帶回家。7月19日至8月13日，「晶華美食到你家」美食外帶外送平台將開放訂購「闔家外帶饗宴與蛋糕」，有五款海陸套餐及一款造型蛋糕可供選擇。館內二樓Robin's牛排館與Gallery上庭酒廊則以威靈頓肉派為主題，將美國頂級牛菲力、紐西蘭鹿菲力、挪威鮭魚、白羅曼鵝等四款肉品包入鬆脆酥皮中，推出「威風老爸父親節饗宴」及「父親節周末早午餐」，透過愜意假期與美味料理，與爸爸歡度佳節。

看準男性美容保養的逐年上升趨勢，晶華聯手台灣消費者最信賴的家電品牌，搶攻父親節商機，推出入住即贈價值10,900元「Panasonic護膚電鬍刀」禮盒帶的佳節住房專案，一機三用的ES-MT22電鬍刀搭配HODRMEN男研堂「肌活永春泉」，讓無敵超人爸爸也能時時展現閃亮動人的臉部肌膚。「晶華炫父假期」三天兩夜住宿專案，價格每房14,800元起，可於8月1日至31日期間入住14坪豪華客房兩晚，除CNN唯一推薦台北必吃自助式早餐外、再享一位6歲以下孩童入住免費的禮遇，訂房加購高鐵還有全台最低7折起的優惠。

為歡慶父親節，Robin's牛排屋8月4日至27日將廣受饕客爸爸喜愛的「威靈頓牛排」華麗變身，除了有以傳統作法將美國頂級菲力香煎上色、抹上經過熱鍋拌炒的松露野菇泥，包入千層酥皮後烘烤而成的「威靈頓美國菲力」，以及將挪威鮭魚排均勻覆蓋奶油菠菜的「威靈頓挪威鮭魚」外，西餐廚藝團隊更發揮創意採用肉質軟嫩的紐西蘭鹿菲力與Q彈扎實的白羅曼鵝作為主角，各別以焦化洋蔥及甘甜三星蔥裹附於外層後、包入酥皮一同爐烤，推出市場少見的「威靈頓紐西蘭鹿菲力」與「威靈頓白羅曼鵝」。上述四款主餐可擇一搭配，每套售價3,200元起。Gallery上庭酒廊也於8月5日、6日、12日與13日，將「威靈頓美國菲力」加入早午餐菜單，讓爸爸以豐盛美味的佳餚迎接美好周末時光，餐點每份1,080元起。

點心房主廚重新演繹晶華經典蛋糕品項-魔鬼的呢喃，並加入香醇威士忌打造專屬於爸爸們的濃情微醺滋味。主廚將糖加熱炒成焦糖狀，倒入溫熱鮮奶油與手炒榛果碎均勻攪拌，再依序加入吉利丁、打發鮮奶油拌勻後，放入急速冷凍機製成濃郁焦糖榛果內餡，夾入以陳年的香醇威士忌與Cocoa Barry 72％黑巧克力製成的威士忌巧克力慕斯，再與巧克力海綿蛋糕層層堆疊，外層淋上黑巧克力醬淋面，最後綴上手工塑型製成的立體造型巧克力，戴上高帽和鬍子的模樣，展現威風凜人的父親模樣。六吋「威風尊爵」父親節蛋糕售價1,288元，自7月19日起至8月13日開放預購。

陪伴饕客走過疫情的「晶華美食到你家」持續熱烈營業中，此次規劃的的「父親節闔家外帶餐」，包括使用重達60oz的「澳洲和牛戰斧牛排」，搭配「Robin's主廚沙拉」、「經典洋蔥湯」以及「炭烤時蔬」的「炭烤澳洲和牛戰斧分享餐」，每套13,800元。「晶華軒米其林家宴」則是由港籍廚藝總監-鄔海明以「粵式小滿漢」打頭陣，加入餐廳人氣主食-「豆豉麒麟蒸虎斑」、「葡汁焗海大蝦佐銀絲卷」，與滋補湯品「沙參玉竹鮑魚燉雞」，並以「燕窩酥皮蛋塔」為甜點作結的饗宴，每套9,800元。

「威靈頓牛排分享餐」則是嚴選重約1公斤的美國頂級菲力部位，抹上蘑菇泥後包入千層酥皮，經高溫烘烤的「威靈頓牛排」，搭配主廚自製的招牌手工芥末籽醬與波特酒醬，以及松露薯泥、鮮綠時蔬藜麥沙拉與鮮炒蘑菇三款豐美配菜，每份7,800元。「冠軍龍蝦手路宴」每套3,680元，內容有廣受好評的「蟹粉醬燒龍蝦」與「淮山紅杞燉豚軟排」，前菜推出以台式經典手法料理的十款「冠軍滿漢集」，搭配滋補飽足的「酒香麻油雞飯」，豐美的佳餚成就餐桌上愉悅的節慶氛圍。

熱愛肉食的爸爸也可選擇「德國脆皮豬腳分享餐」，主廚將酥脆不膩口的「德國脆皮豬腳」搭配「法式嫩烤春雞」與「巴伐利亞香腸」，附餐包括馬鈴薯泥、鮮綠時蔬藜麥沙拉與主廚推薦例湯，每份3,680元，讓爸爸盡享大口吃肉的盡興快意。

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