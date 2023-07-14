數字科技旗下591新建案分析，整體來說，因下半年還有選舉、囤房稅2.0等議題攪局，買氣無法反映在建案去化速度上，也讓多數建商呈現保守姿態，估計2023全年推案量約落在1.6~1.8兆元間，較去年近2兆元呈現一定程度的回檔。

以台北市來說，本季進場個數僅26件，以個案表現為主。新北市包括板橋、三重、土城及林口等推案熱區均湧現逾百億案量，銷況也在新法上路前催出一波買氣，尤其捷運周邊的自住、置產型產品銷售表現不俗。

桃園推案主力仍為青埔、中路及小檜溪等重劃區，在自備款壓力及價格認知落差下買方猶豫期拉長，因此現階段有不少案場紛紛端出低首付、低自備等促銷方案吸引買方上門。

新竹縣市則呈現一冷一熱，竹北市因高房價影響導致建案銷況緩慢，建商推案意願因而相當薄弱；反觀新竹市在指標案及舊市區都更、危老案支撐下量能不墜。

台中個案數激增2~3成，量能也重返千億大關。南二都方面，台南第2季繳出個案數季增2成、年增4成。至於高雄包括三民、小港、仁武在內等地均有不少新案公開，也助攻高雄價量表現亮眼。