針對中秋節自食與送禮需求，老爺酒店集團今年以「花欉」為主題，設計推出四款各具特色的禮盒，分別是熱門長銷的「老爺經典雙層」、六顆廣式口味月餅的「睛亮」禮盒、四顆酥餅、四顆桃山的「巧兔」禮盒以及八顆小月餅的「玉兔」禮盒，其中老爺招牌雙層禮盒延續多樣化伴手禮特色，除了四款廣式月餅外，還加入夏威夷果仁牛軋糖及多款人氣手工烘焙商品等，8月20日前預訂，可享超值早早鳥約85折優惠價。

老爺經典雙層推薦款，第一層有四種口味的廣式月餅，如白蓮蓉松子蛋黃、澄沙奶黃、酒釀桂圓麻糬、古早滷肉月餅，搭配第二層六款人氣手工自製烘焙商品，包含夏威夷果仁牛軋糖、中秋巧克力塔、法式葉子派、海鹽焦糖果仁塔、奶油千層蛋糕、杏仁桃酥等，雙層設計中西合璧，是每年最受公司企業歡迎的精選禮盒。今年老爺烘焙坊主廚林呈憲精心研發幾款新口味的手工餅乾，如採用法式千層酥皮製作的「法式葉子派」，香脆爽口，另一款「中秋巧克力塔」則取用高級橄欖油及比利時72％黑巧克力加入澳洲夏威夷豆調製而成，並以俏皮的中秋圖案相互輝映，品嘗月圓人團圓的甜蜜滋味。

特創意外盒設計，將視力測量表搭上禮盒封面，在中秋佳節與親朋好友相聚時，能一邊吃月餅一邊相互測量視力，小小遊戲，大大拉近彼此距離。六顆月餅的口味包含咖哩滷肉、巧克力核桃、覆盆子櫻桃、伯爵茶芭樂、棗泥核桃蛋黃及澄沙奶黃等六款美味選擇，是家族團圓、賞月時最佳的茶點，其中「棗泥核桃蛋黃月餅」取用上等黑棗經過熬煮、去籽、研磨成泥等繁瑣的步驟，慢火拌炒，待冷卻後再拌入美國帶皮核桃，包入整顆的鹹蛋黃，是道地的傳統口味。

「巧兔」酥餅禮盒 每盒1,080元（八入）

鮮豔花欉的外盒設計，十分吸睛，內盒設計活潑新穎，吸引年輕族群的消費者購買，禮盒內含芝麻核桃蛋黃酥、芋頭麻糬黃金酥、奶黃流心桃山、烏龍茶脆梅桃山，每種口味各2顆，其中「芋頭麻糬黃金酥」綿密的芋泥及軟Q的麻糬，搭配金黃紅潤的酥皮，口感層次豐富讓人驚艷。

「玉兔」小月餅禮盒 每盒980元（八入）

符合現代人注重健康取向，將月餅變的小巧精緻，內含八種口味，如白蓮蓉松子、澄沙奶黃、烏龍茶脆梅、伯爵茶芭樂、酒釀桂圓、覆盆子櫻桃、棗泥蛋黃、古早滷肉，其中每年都受到消費者喜愛的「白蓮蓉松子」則是精選大粒蓮子慢火熬煮至鬆軟，拌入正宗台灣花生磨製而成的花生油與烘烤過的松子後，包入整顆的鹹蛋黃，香甜柔軟的傳統滋味，令人回味無窮。另一款「伯爵茶芭樂」果香迷人，與伯爵茶韻融合，十分可口，是今年創新口味之一。