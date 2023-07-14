搶攻暑假聚眾商機，王品集團旗下燒肉「Oh my！原燒」號召消費者揪團吃肉、配生啤酒，即日起至8月13日，多人到店內用消費滿2,500元，加菜「蔥蒜雙味板腱牛」1份，還可享台啤特釀生啤酒「橙果豐收」加1元多1件。韓國料理「初瓦」邀粉絲上LINE帳號玩「燒酒沈船」遊戲，可獲得人氣第一的「起司熔岩爆鍋蒸蛋」。外帶烤鴨「來滋烤鴨」推出限定「歡聚解放餐」，搭配來滋全鴨，就能用優惠加購價169元一次享用兩款人氣鴨架。

「Oh my！原燒」歡迎呼朋引伴來大吃，即日起至8月13日，到全台18家門店內用消費滿2,500元，即加菜「蔥蒜雙味板腱牛」1份，還可大口喝啤酒，點台啤特釀生啤酒「橙果豐收」，原價139元，加1元多1件。平日晚間再加肉，8/月29日前，每周一、二憑指定活動畫面，到店內用「陽光少女澳洲和牛」多人套餐，立刻享指定肉量激增30％，不用到周末也有狂歡感。

最懂玩的韓式料理「初瓦」一向是年輕族群聚餐首選，剛誕生的台中台灣大道店大受歡迎，暑假開幕至今天天滿座，慶祝新店開張，即日起到7月31日，邀請粉絲加入「初瓦」LINE官方帳號玩「燒酒沈船」遊戲，將燒酒杯倒滿沉入啤酒杯中，成功就能免費獲得單點人氣第一名的「起司熔岩爆鍋蒸蛋」兌換券，到店直接加菜。

直接外帶美食到家派對也有好選擇，王品集團唯一外帶烤鴨品牌「來滋烤鴨」即日起推出限定「歡聚解放餐」，為相聚時光豪氣加菜，超人氣的「蔥爆蠔油鴨架」與「回魂鹽酥鴨架」兩種口味加上高麗菜、玉米、米血、豆皮、金針菇等豐富配菜一次滿足，來店購買來滋全鴨，即可以優惠加購價169元一起帶走。

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