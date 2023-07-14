搶中秋自食與送禮商機，高雄晶英國際行館烘焙團隊首次推出「耀月茗情」中秋月餅禮盒，結合華人相聚交流情感的飲茶、喫茶傳統，為桂月佳節增添茶韻情致。典雅設計禮盒內含「木柵鐵觀音蜜桃酥」與「文山包種茶流芯酥」兩種口味共6入。禮盒售價1,680 元，8月15日前可享早鳥預購價1,380元，大宗訂購再享優惠價1,280元。即日起開放訂購。

晶英國際行館打破月餅油膩、高熱量的迷思，歷時一年精心研發出低糖、少油的「耀月茗情」中秋月餅，採用被譽為台灣有機茶農開路先鋒「寒舍茶坊」特選茶葉，揉合法國頂級麵粉Moulin Viron，消費者可以無負擔、健康享受相聚時光的雙口味茶香月餅禮盒。「木柵鐵觀音蜜桃酥」嚴選中發酵重烘培的有機鐵觀音茶粉，味濃而醇厚，入口回甘喉韻強。蜜桃浸泡甘蔗之花蘭姆酒醃漬月餘，完美平衡酒香、蜜桃果乾酸甜與鐵觀音的濃韻。「文山包種茶流芯酥」精選輕發酵包種茶，將特色的撲鼻花香凝煉成醇郁流芯內餡，入口甜潤與茶香綿延不絕，標榜顛覆消費者對月餅的印象。

內斂且典雅的「耀月茗情」中秋月餅禮盒設計靈感取自御盟集團創辦人邵永添畫作「永耀光明」，夜空中萬點繁星寄寓祝福，閃爍的北極星引領旅人歸家並守護闔家安樂。木質盒裝的溫潤質感呼應飲茶傳統的情韻，盛裝一份桂月佳節團聚的回憶恰好，表達蘊藏於心的祝福更是合情合景。即日起消費者可上晶英國際行館官網或透過專線訂購。