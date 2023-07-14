賈吉。（美聯社資料照）

天使上半季勝率跌破5成，但外界一般認為球隊並沒有將大谷翔平擺到貨架上的想法，只是距離季中交易大限仍有2周左右時間，如果天使持續低迷，還是無法斷言大谷翔平球季中離開天使的可能性，若球隊決定開放交易大谷，最有可能轉戰哪支球隊？《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）認為，洋基是最積極爭取大谷翔平的球隊。

歐尼還列舉遊騎兵和光芒也是追求大谷翔平的球隊，令人相當意外，但其中仍屬「條紋軍」最具野心，歐尼點出原因：「寇爾（Gerrit Cole）、賈吉（Aaron Judge）和史坦頓（Giancarlo Stanton）等主力明星已經30多歲了，現在是洋基拿下世界大賽冠軍的最佳機會。」

大谷翔平本季投打兩端皆繳出優異表現，這會幫助洋基增添優勢，「儘管今年補進的2號先發羅棟（Carlos Rodon）終於回歸，但能左右勝負的投手只有寇爾一人，如果加入投手大谷，和寇爾組成的先發陣容會成為一大威脅。DH方面雖然以史坦頓為主，但因為法官目前傷勢未恢復，也可以把史坦頓拉到外野，大谷放在DH，若以這短暫的半年為目標，3人共存的機會也並非不可能。」

但從大谷翔平角度來看，洋基並未符合這位二刀流的擇隊標準，洋基不是西岸球隊，且無情的紐約媒體可能讓大谷無法保有個人隱私。而過去作為水手招牌的鈴木一朗，也在2012年與洋基搭上線，在該年季中交易大限前穿上條紋球衣，並隨隊打進生涯第2次季後賽，令人印象深刻的是，當年洋基分區系列戰交手金鶯，金鶯第2戰由台灣好手陳偉殷先發，首局鈴木一朗上壘後，再靠著安打奔回本壘時，以神乎其技的方式閃過捕手觸殺，幫助洋基先馳得點，陳偉殷渡過首局危機後，以6.1局失2分（1責失）拿下勝投，帶領金鶯3比2力克洋基。