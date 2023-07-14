來自中國大陸的駭客活動在今年6月前攻破了美國商務部和國務院等幾十個機構的電郵系統，包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的郵箱。雷蒙多預計在今夏訪中。美國之音報導，這次的駭客行動引起了不少針對拜登政府嘗試與中國大陸緩和關係做法的質疑。

報導稱，美國新聞網站「The Messenger」的資深網祿安全記者埃里克．蓋勒（Eric Geller）指出，這次行動很符合中國大陸的一貫作風。

「《紐約時報》注意到中國駭客攻擊活動的時機，這次活動主要針對特定人士的電子郵件帳戶；就在國務卿布林肯前往北京進行五年來首次高層訪問之前。標準的中國間諜手法。」

報導稱，中國大陸駭客的行為引起了不少專家質疑拜登政府嘗試與中方緩和關係的努力是否真的有效。

報導引述美國2024共和黨總統參選人之一、前美國常駐聯合國代表妮基．黑利（Nikki Haley）指責，拜登在對華方面不夠清醒。「財政部長葉倫才在中國談論深化關係，而中國駭客卻在入侵美國政府。醒醒吧，拜登。」

報導引述哈德遜中心高級研究員瑞貝卡．亨里奇（Rebeccah Heinrichs）表示：「當拜登政府為與中國的外交次數增多而拍手稱快時，中國卻在駭客攻擊美國官員，而外交活動卻沒有取得任何明顯的成果。」

《華盛頓自由燈塔報》的調查記者查克．羅斯（Chuck Ross）調侃說：「我們得允許中國入侵我們內閣官員的郵箱，才能讓他們跟我們在氣候變化上合作。」

曾擔任駐華記者的前《紐約時報》專欄撰稿人紀思道（Nicholas D. Kristof）則認為，入侵別國政府系統的國家並不只有中國大陸，「應該就此憤怒，但事實上，這是所有政府都會做的事。如果有機會，我們也會入侵中國商務部部長的電子郵箱。」

報導稱，今年2月，美國國務卿布林肯因為中國大陸的偵察氣球進入美國領空而推遲了原定的訪華行程。中國大陸駭客入侵美國政府電郵系統的新聞被曝光後，有專家認為受害者之一的雷蒙多也應該推遲訪華之行。

大西洋理事會資深研究員亞歷山德拉．嘉德薩拉．特爾子瑜（Aleksandra Gadzala Tirziu）問道：「她當然應該推遲她的出訪吧，不是嗎？」

中國大陸問題專家利明璋（Bill Bishop）也說：「她應該推遲她的訪問。」